EuroBasket 2025: Almanya Şampiyon — Türkiye 83-88

EuroBasket 2025'te şampiyon Almanya

Türkiye 83 - Almanya 88

EuroBasket 2025 finalinde Almanya, Türkiye'yi 88-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, dış atışlardan üst üste bulduğu sayılarla 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Ancak Bonga ve Wagner ile toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye savunma ribaundlarında zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan sayılar buldu ve 12. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 22-28. Milliler 8-0'lık seriyle yanıt vererek 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle kontrolü eline alan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün girdi.

Üçüncü periyotta her iki ekip de hem üç sayı çizgisinin gerisinden hem pota altından skor üretti; periyot Türkiye'nin 67-66 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dördüncü çeyrekte Almanya dış atışlarla kritik basketler buldu ve 37. dakikada öne geçti: 76-77. Son bölümler büyük heyecana sahne oldu; skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan dakikalarda daha iyi oynayan Almanya karşılaşmayı 88-83 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maç boyunca Bonga, Wagner, Lo, Alperen Şengün ve Schröder gibi isimlerin etkili performansları öne çıktı ve final karşılaşması yüksek tempoda geçti.