EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda Sürpriz Sonuçlar — Gürcistan İspanya'yı Yendi

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda İlk Gün Tamamlandı
EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda ilk maçlar oynandı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda heyecan dolu karşılaşmalar vardı.
C Grubu Sonuçları
Gürcistan 83-69 İspanya — Son Avrupa şampiyonuna karşı sürpriz bir galibiyet.
Bosna Hersek 91-64 Kıbrıs Rum Kesimi
Yunanistan 75-66 İtalya
D Grubu Sonuçları
İsrail 83-71 İzlanda
Fransa 92-64 Belçika
Polonya 105-95 Slovenya — Ev sahibi Polonya, EuroBasket 2017 şampiyonu Slovenya'yı mağlup etti.
Üçüncü Günün Maç Programı
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda ikinci maçlar yarın yapılacak. Karşılaşma programı:
A Grubu:
14.45 Türkiye-Çekya
18.00 Estonya-Letonya
21.15 Portekiz-Sırbistan
B Grubu:
13.30 Almanya-İsveç
16.30 Litvanya-Karadağ
20.30 Finlandiya-Büyük Britanya