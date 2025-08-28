EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda Sürpriz Sonuçlar — Gürcistan İspanya'yı Yendi

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda İlk Gün Tamamlandı

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda ilk maçlar oynandı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda heyecan dolu karşılaşmalar vardı.

C Grubu Sonuçları

Gürcistan 83-69 İspanya — Son Avrupa şampiyonuna karşı sürpriz bir galibiyet.

Bosna Hersek 91-64 Kıbrıs Rum Kesimi

Yunanistan 75-66 İtalya

D Grubu Sonuçları

İsrail 83-71 İzlanda

Fransa 92-64 Belçika

Polonya 105-95 Slovenya — Ev sahibi Polonya, EuroBasket 2017 şampiyonu Slovenya'yı mağlup etti.

Üçüncü Günün Maç Programı

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda ikinci maçlar yarın yapılacak. Karşılaşma programı:

A Grubu:

14.45 Türkiye-Çekya

18.00 Estonya-Letonya

21.15 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

13.30 Almanya-İsveç

16.30 Litvanya-Karadağ

20.30 Finlandiya-Büyük Britanya