EuroBasket 2025: C ve D Gruplarında Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda son 16 eşleşmeleri netleşti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'ndaki 5. maçlar tamamlandı. Limassol ev sahipliğindeki C Grubu ile Katowice'de oynanan D Grubu müsabakalarının ardından turnuvanın son 16 turu eşleşmeleri kesinleşti.

Son 16 turu eşleşmeleri

7 Eylül Pazar:

12.00 Polonya - Bosna Hersek

15.15 Fransa - Gürcistan

18.30 İtalya - Slovenya

21.45 Yunanistan - İsrail

Günün sonuçları

C Grubu

Bosna Hersek - Gürcistan: 84-76

İtalya - Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54

İspanya - Yunanistan: 86-90

D Grubu

Fransa - İzlanda: 114-74

İsrail - Slovenya: 96-106

Polonya - Belçika: 69-70

Puan durumu

C Grubu

TakımOGMAYAv.Puan1.Yunanistan5414323547892.İtalya5413963336393.Bosna Hersek532401401-84.Gürcistan523367386-1975.İspanya5233973544376.Kıbrıs Rum Kesimi5-5295460-1655

D Grubu

TakımOGMAYAv.Puan1.Fransa5414613917092.Polonya5324003871383.Slovenya5324694521784.İsrail5324174011685.Belçika523363403-4076.İzlanda5-5363439-765

Not: C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan son 16 biletini aldı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti. D Grubu'nda ise Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail son 16'ya yükseldi; Belçika ve İzlanda elendi.