EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da

EuroBasket 2025 finali yarın Arena Riga'da

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın şampiyonu, Letonya'nın başkenti Rigadaki Arena Riga'da belli olacak.

Final maçı 21.00'de başlayacak ve müsabaka TRT 1'den canlı yayımlanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması ise Finlandiya ile Yunanistan arasında yarın saat 17.00'de oynanacak.

Türkiye, ilk şampiyonluğun peşinde

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynuyor. Türkiye ilk kez finalde EuroBasket 2001'de ev sahipliği yaptığı turnuvada yer aldı ve şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Milliler, Almanya'yı mağlup etmesi halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu kazanacak.

Almanya'nın geçmişi

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı bir kez kazanmış durumda. Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 1993'ün finalinde Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Almanya ayrıca 2005'te gümüş, EuroBasket 2022'de bronz madalya elde etti.

Turnuva performansları: İki ekip de 8'de 8 yaptı

Türkiye ile Almanya, EuroBasket 2025'te 8'de 8 yaparak finale yükseldi. A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı eleyerek finale çıktı.

Almanya ise B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile mücadele etti, grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Son 16'da Portekiz, çeyrek finalde Slovenya, yarı finalde ise Finlandiya'yı yenerek final biletini aldı.

İki takım arasındaki rekabet

A Milli Takım ile Almanya, resmi maçlarda 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Almanya ile son resmi maçını EuroBasket 2015'te oynamış ve grup aşamasındaki mücadeleyi 80-75 kazanmıştı.

Yıldızlar sahnede: Alperen Şengün ve Franz Wagner

Finalde gözler, kariyerlerini NBA'de sürdüren iki oyuncu Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak. Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalamaları yakaladı. Wagner ise Orlando Magic'te oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist

A Milli Takım'da Alperen'den sonra en skorer isim Cedi Osman olup maç başına 15,1 sayıDennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

Ergin Ataman 7'nci Avrupa kupasını hedefliyor

A Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman, milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Ataman kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024), birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge (2012) şampiyonlukları yaşadı. EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya'yı mağlup ederse Ataman Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.

İki takımın turnuva istatistikleri

Turnuva boyunca kaydedilen ortalama istatistikler (ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya):

Sayı: 91,1 / 101,4

Ribaunt: 37 / 40,1

Asist: 23 / 21,4

Top çalma: 7,5 / 8,8

Blok: 3,4 / 4

Top kaybı: 12,5 / 9,4

Not: İstatistiklerde ilk değer Türkiye'ye, ikinci değer Almanya'ya aittir.