EuroBasket 2025: Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 Farkla Yendi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Tampere'de oynanan B Grubu mücadelesinde Büyük Britanya karşısında 94-70 galip geldi.
Maç Özeti
Karşılaşmanın ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçti ve mücadeleden 94-70 galip ayrıldı.
Öne Çıkanlar
Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydederken, Büyük Britanya'da Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.
Yer
Maç, Tampere Deck Arena (Tampere, Finlandiya) ev sahipliğinde oynandı.