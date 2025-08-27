DOLAR
EuroBasket 2025: Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 Farkla Yendi

EuroBasket 2025 açılış maçında Litvanya, Tampere'de Büyük Britanya'yı 94-70 yenerek B Grubu'na üstün başladı; Valanciunas 18, Tubelis 17 sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:45
EuroBasket 2025: Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 Farkla Yendi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Tampere'de oynanan B Grubu mücadelesinde Büyük Britanya karşısında 94-70 galip geldi.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçti ve mücadeleden 94-70 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar

Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydederken, Büyük Britanya'da Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

Yer

Maç, Tampere Deck Arena (Tampere, Finlandiya) ev sahipliğinde oynandı.

