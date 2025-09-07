DOLAR
EuroBasket 2025: Luka Doncic 42 Sayı ile Slovenya İtalya'yı 84-77 Yendi

Slovenya, EuroBasket 2025 son 16 turunda İtalya'yı 84-77 yenip çeyrek finale yükseldi; Luka Doncic 42 sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:55
EuroBasket 2025: Slovenya İtalya'yı 84-77 Mağlup Ederek Çeyrek Finalde

Doncic 42 sayı ile galibiyette başrol oynadı — Slovenya, Almanya ile eşleşti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya, İtalya'yı 84-77 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada takımının en etkili ismi olarak öne çıkan Luka Doncic, 42 sayı kaydederek galibiyette belirleyici rol oynadı.

Slovenya, çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Almanya-Slovenya müsabakası 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Doncic'in performansı ayrıca turnuva tarihine geçti: Avrupa Şampiyonası'nda son 30 yılda Dirk Nowitzki ve Pau Gasol'un ardından bir maçta 40 ve üzeri sayı ile 10 ve üzeri ribaunt üreten üçüncü oyuncu oldu.

Slovenya'nın çeyrek finale yükselişi ve Doncic'in yıldızlaşması, turnuvanın ilerleyen aşamalarında dengeleri değiştirebilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

