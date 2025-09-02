EuroBasket 2025'te Türkiye-Sırbistan maçı: Sertaç Şanlı'dan net mesaj

Milliler Riga'da liderlik için sahaya çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Sertaç Şanlı, EuroBasket 2025'te Letonya'nın başkenti Riga'da Sırbistan ile oynayacakları maçın, Türkiye'nin turnuvadaki madalya iddiasını ortaya koyma fırsatı olduğunu söyledi.

Milliler, A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak; yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine konuşan Sertaç Şanlı, "Sırbistan, bu turnuvanın en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Bizim de bu turnuvanın en önemli madalya adaylarından biri olduğumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçı. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. İlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasını sahaya yansıtarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Şanlı, takımın performansının bir hikaye yazdığını ve bunu mutlu sonla taçlandırmak istediklerini de vurguladı: "Bu motivasyonun ve iyi gidişin sırrı dışarıdan gözüküyor. Nasıl bir milli takım olduğumuzu ve sahaya nasıl bir enerji yansıttığımızı, oynayan ve kenarda oturan herkesin nasıl bir duyguda olduğunu herkes dışarıdan görüyor. Bir hikaye yazıyoruz. İnşallah mutlu sonla biter. Bunu mutlu sonla bitirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."