EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile 4'te 4 Yaptı — Ataman, 'Potansiyelimizi Gösterdik'

EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile 4'te 4 Yaptı

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Adem Bona düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ataman: Maç değerlendirmesi ve grup hedefi

Başantrenör Ataman, Estonya'nın sert savunmasına dikkat çekerek takımının galibiyetin önemine vurgu yaptı ve maç sonrası şunları söyledi:

"A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirebilmemiz açısından çok önemli bir maçtı. Maçın bazı anlarında problem yaşadık. Ancak onlara çok iyi savunma yaparak aynı şekilde karşılık verdik. İlk yarıda sayı farkını da yakaladık. İkinci yarıda da pota altında Alperen Şengün'ü iyi kullandık. Adem Bona, önemli sayılar kazandırdı. Bu bizim için çok önemli. Bu şampiyonadaki potansiyelimizi, gücümüzü ve hedefimizi gösterdik."

Ataman: Sırbistan maçı ve turnuva hedefi

Gruptaki 5. ve son maçta 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile liderlik için karşılaşacaklarını hatırlatan Ataman, maçla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"İki takımın da aynı potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'ın çok iyi bir kadrosu var. Biz de 4 maçta gücümüzü ortaya koyduk. Grupta ilk sırayı elde edebilmek için çok zor bir maç olacak. Sırbistan maçı, grup liderliği müsabakası. Hedef maçımız ise final grubundaki ilk eleme maçı. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bütün enerjimizi oraya harcayıp eleme grubu maçında işler kötü giderse turnuva bitmiş oluyor. Sırbistan müsabakasını kazanıp rakip grubun 4'üncüsü ile eşleşmeye çalışacağız. Ancak olası bir mağlubiyet de bizi madalya hedefinden uzaklaştırmaz. Bizim için önemli olan Sırbistan'ı turnuvanın finalinde yenmek. Ama tabii ki bu maçı da kazanmak için oynayacağız."

Ataman: Jokic savunması hakkında

Ataman, Sırbistan'ın yıldızı Nikola Jokic ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Jokic, farklı bir oyuncu. Pota altında büyük bir potansiyeli var. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde karşılık vereceğiz. Sırbistan'da Jokic'in yanı sıra çok iyi ve deneyimli oyun kurucuları var. İki takım da en üst seviyede oynamaya çalışacak. Jokic'i savunmak için farklı bir şey yapmayacağız. Her zamanki savunmamızı yapacağız."

Adem Bona: "Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

22 yaşındaki pivot Adem Bona, galibiyetin kendilerini hedefe yaklaştırdığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Bugün galip gelmek gerçekten çok güzeldi. Turnuvada madalya kazanmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bugün, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bizi hedefimize daha da yaklaştıracak bir maçımız daha var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

Milliler, A Grubu'ndaki son maçta Sırbistan'ı geçip grup liderliğini hedefliyor; sonraki odak ise eleme grubundaki ilk maç olacak.