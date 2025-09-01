EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile Estonya'yı geçti — Hazer ve Sipahi'den açıklama

EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile Estonya'yı geçti

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Maç Arena Riga'da oynandı; oyuncular Şehmus Hazer ve Kenan Sipahi müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şehmus Hazer: "Takım çok motive"

Şehmus Hazer, grup birinciliği için motive olduklarını vurgulayarak, "Takım çok motive. Oynadığımız maçlardaki gibi konsantre olup elimizden geleni yaparsak neden olmasın. Kazanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Smaç performansıyla ilgili Hazer, "Ben de ilk anda nasıl olduğunu anlamadım. O an aniden gelişti ve düşünmedim. Ama maçtan sonra çıkıp baktığımda gerçekten çok güzel bir hareket olmuş. Ama en önemlisi smaçlardan çok o maçları kazanmamız oldu. Umarım bundan sonra da maçları kazanırız. Ben de elimden geldiğince böyle pozisyonlar yakalarsam değerlendiririm." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi: "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız"

Milli oyuncu Kenan Sipahi, A Grubu'nda 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacakları 5. ve son maça ilişkin, "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız. İnşallah galibiyete ulaşırız. Sırbistan da bu şampiyonanın en önemli madalya adaylarından biri. Birinci ve ikinci olmak önemli ama bundan sonra bütün takımlar çok iyi. İnşallah grup aşamasını sağ salim bitirip, en iyi şekilde ikinci tura hazırlanırız." şeklinde görüş belirtti.