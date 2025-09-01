DOLAR
41,11 0,18%
EURO
48,13 0,06%
ALTIN
4.591,32 -0,63%
BITCOIN
4.479.969,27 0,11%

EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile Estonya'yı geçti — Hazer ve Sipahi'den açıklama

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Estonya'yı 84-64 yenip 4'te 4 yaptı. Şehmus Hazer smaçlarını ve Kenan Sipahi grup liderliği hedefini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:18
EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile Estonya'yı geçti — Hazer ve Sipahi'den açıklama

EuroBasket 2025: Türkiye 84-64 ile Estonya'yı geçti

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Maç Arena Riga'da oynandı; oyuncular Şehmus Hazer ve Kenan Sipahi müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şehmus Hazer: "Takım çok motive"

Şehmus Hazer, grup birinciliği için motive olduklarını vurgulayarak, "Takım çok motive. Oynadığımız maçlardaki gibi konsantre olup elimizden geleni yaparsak neden olmasın. Kazanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Smaç performansıyla ilgili Hazer, "Ben de ilk anda nasıl olduğunu anlamadım. O an aniden gelişti ve düşünmedim. Ama maçtan sonra çıkıp baktığımda gerçekten çok güzel bir hareket olmuş. Ama en önemlisi smaçlardan çok o maçları kazanmamız oldu. Umarım bundan sonra da maçları kazanırız. Ben de elimden geldiğince böyle pozisyonlar yakalarsam değerlendiririm." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi: "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız"

Milli oyuncu Kenan Sipahi, A Grubu'nda 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacakları 5. ve son maça ilişkin, "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız. İnşallah galibiyete ulaşırız. Sırbistan da bu şampiyonanın en önemli madalya adaylarından biri. Birinci ve ikinci olmak önemli ama bundan sonra bütün takımlar çok iyi. İnşallah grup aşamasını sağ salim bitirip, en iyi şekilde ikinci tura hazırlanırız." şeklinde görüş belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 3-0 Slovenya: A Milliler Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
2
Beyşehir Gölü'nde 58 km'lik SUP geçişi: 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan'
3
Çorum FK'de Kaleci Hasan Hüseyin Akınay Sol Elinden Ameliyat Edildi
4
EuroBasket 2025: Türkiye Estonya'yı 84-64 Mağlup Edip A Grubunda 4'te 4 Yaptı
5
3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da — Türkiye 55 Kişilik Kafileyle
6
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark