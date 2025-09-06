DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye 85-79 ile İsveç'i eledi — Çeyrek Finalde

A Milli Takım, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi; Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribauntla galibiyette belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:10
EuroBasket 2025: Türkiye 85-79 ile İsveç'i eledi — Çeyrek Finalde

Maçın özeti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

Periyotlar ve maç gelişimi

Karşılaşmaya etkili başlayan İsveç, üst üste bulduğu sayılarla 2. dakikada 6-0 serisi yakaladı. Cedi Osman ile skor üreten fakat savunmada sıkıntı yaşayan A Milli Takım, ilk çeyreği 23-20 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte topu iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç, soyunma odasına 42-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Türkiye, Ercan Osmani'nin 25. dakikada kaydettiği basketle ilk kez öne geçti: 46-44.

Organize hücumlarla oyun üstünlüğünü ele geçiren A Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Türkiye, üçüncü çeyreği İsveç'e sadece 2 sayı attırdığı bölümle 63-55 önde tamamladı.

Dördüncü çeyrekte İsveç pota altından toparlandı; Hakanson'ın üç sayılık isabetiyle 34. dakikada skor 69-69 oldu. Mücadele son bölüme büyük heyecanla taşınırken, Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün kritik sayıları maçın kaderini belirledi ve Türkiye maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Öne çıkan oyuncular

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı ve 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani ise 14 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. İsveç cephesinde Hakanson 16 sayı, Larsson ve Gaddefors 15'er sayı kaydetti.

Türkiye, bu sonuçla EuroBasket 2025'te yoluna çeyrek finalde devam edecek.

