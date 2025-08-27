EuroBasket 2025: Türkiye 93-73 Letonya

Maç Özeti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmaya etkili başladı ve oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Milliler, Letonya'yı dış atışlara zorlayıp pota altından skor üreterek maçın 4. dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım mola sonrası toparlansa da Türkiye, serbest atış çizgisinden ve dış atışlardan skor üretmeyi sürdürdü ve 8. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 10-24. İlk periyot sonunda Letonya'nın 11-0'lık serisiyle fark 3 sayıya indi; ilk periyot 24-21 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden 5'er isabet buldu. Türkiye farkı açmayı sürdürerek soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta A Milli Takım, dış atışlardan üst üste bulduğu sayılarla tempoyu yükseltti ve farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Son bölüme Türkiye 72-55 üstünlüğüyle girdi.

Dördüncü periyotta kontrollü ve rahat oyununu koruyan milliler maçtan 93-73 galip ayrıldı.

Turnuvadaki bu maçta Türkiye, karşılaşmayı 15 üç sayı isabeti ile tamamladı ve bu, millilerin EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maç olarak kayda geçti.

Sıradaki Maç ve Tribün Konukları

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45'te Çekya ile oynayacak.

Karşılaşmayı AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.