EuroBasket 2025: Türkiye Estonya'yı 84-64 Mağlup Edip A Grubunda 4'te 4 Yaptı

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Estonya'yı 84-64 yendi; Alperen Şengün 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:01
Türkiye, Estonya'yı 84-64 Yenerek A Grubunda 4'te 4 Yaptı

EuroBasket 2025'te A Milli Takım son 16 turunu garantiledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup etti. Bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 4'te 4 yaparak son 16 turunu daha önce garantiye almış oldu. Estonya ise üçüncü yenilgisini aldı.

Maça iki takım da skor üretmekte zorlanarak başladı; ilk 4 dakikada milliler sadece 7 sayı bulurken Estonya dış atışlardan yalnızca bir isabetle karşılık verebildi. Türkiye'nin üç sayı çizgisinin gerisinden gelen peş peşe basketleriyle toparlanmasıyla 7. dakikada skor 5-17'ye geldi ve ay-yıldızlılar farkı artırdı. İlk periyot 25-13 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve organize hücumlarla etkili olan milli takım, soyunma odasına 46-27 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Türkiye, Ercan Osmani ile skor üretmeye devam etti. Tass ve Kullamae'nin basketleriyle toparlanan Estonya, 29. dakikada farkı 12'ye indirdi: 46-58. Milliler son 1 dakika 59 saniyede yakaladıkları 7-0'lık seriyle üstünlüğü yeniden kurdu; Estonya'nın son saniyedeki üç sayılık basketi sonrası üçüncü periyot 65-49 Türkiye lehine tamamlandı.

Dördüncü çeyrekte Estonya dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı yeniden 12'ye kadar (55-67) indirdi. Kritik anlarda Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in sayılarıyla kontrolü elinde tutan Türkiye, karşılaşmadan 84-64 galip ayrıldı.

Alperen Şengün, maçta 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Türkiye, turnuvadaki 4 maçının 3'ünü 20 ve üzerinde farkla kazanmış durumda. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz'i 41 sayı farkla mağlup etti; Çekya karşısında ise 14 sayı üstünlük sağladı.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5. ve son maçını 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile oynayacak.

