EuroBasket 2025: Türkiye - Letonya Maçı Öncesi Ataman ve Cedi Osman'dan Mesaj

A Milli Takım, EuroBasket 2025'te yarın Arena Riga'da Letonya ile karşılaşacak. Ergin Ataman ve Cedi Osman maç öncesi hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:26
EuroBasket 2025: Türkiye, Letonya Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında yarın ev sahibi Letonya ile Arena Riga'da karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Cedi Osman, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında turnuvaya hazır olduklarını ve galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Ataman: "Şampiyonaya hazırız. Galibiyetle başlamak istiyoruz"

Başantrenör Ergin Ataman, zorlu bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Letonya ev sahibi takım. Uzun yıllardır bir arada oynayan çok iyi bir kadroya sahip. Biz de bu turnuvaya çok tecrübeli ve güçlü bir kadroyla geldik. Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik. Şampiyonaya hazırız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Oyuncularımın iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum. Grubu ilk 3 içinde bitirmek bizim için önemli. İlk hedefimiz bu." dedi.

Letonya ile 3 yıl önce aynı salonda oynadıkları maça ilişkin hatırlatmaya Ataman, "Benim anlayışıma göre her maç farklıdır. Üç yıl önceki maçı hatırlamak istemiyorum. Şu an yeni bir kadroya sahibiz. Tecrübeli oyuncularımız var. Hazırız ve motiveyiz. Letonya'ya da saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Farklı bir oyun oynuyorlar. Çok hızlılar. Çok atış deniyorlar. Üç yıl önceki maçı unuttuk." şeklinde yanıt verdi.

Oğlu Sarp Ataman'ın takımla antrenmanlara katılmasına ilişkin soruya ise, "Resmi yardımcı antrenörümüz değil. Sadece 15 yaşında ama tüm hazırlık sürecinde bizimle beraberdi. Takıma yardımcı oluyor. Basketbolu çok iyi biliyor. Bana ve oyuncularıma yardım ediyor. O bizim gönüllü yardımcı antrenörümüz." diyerek cevap verdi.

Cedi Osman: "Maça hazırız ve çok motiveyiz"

Kaptan Cedi Osman, Letonya karşısında akıllı oynamanın önemine vurgu yaparak, "İyi bir hazırlık aşaması geçirdik. Letonya maçına hazırız ve çok motiveyiz. Turnuvada maç maç gideceğiz. Çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Letonya'nın çok hızlı oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Çok akıllı oynamak zorundayız. Top kaybı ya da kötü atış yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, A Grubu değerlendirmesinde de, "Sırbistan çok iyi takım. Şampiyonanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Son maçımızı onlarla oynayacağız. Çekya da tecrübeli takım. Portekiz ve Estonya ise her sene gelişen ekipler. Zor gruptayız. Maç maç düşünerek yolumuza bakacağız." dedi.

EuroBasket 2025 başlangıcında A Milli Takım, Arena Riga'da Letonya karşısında galibiyet hedefliyor; takımın ilk hedefi grubu ilk 3 içinde tamamlamak.

