EuroBasket 2025: Türkiye Letonya'yı 93-73 Yendi — Ataman: Turnuvanın En İyilerindeniz

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 yendikleri maç sonrası takımın turnuvanın en iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:23
EuroBasket 2025 A Grubu'nda ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup eden A Milli Takım, Arena Riga'da alınan bu galibiyetle turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Karşılaşma sonrası başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Kenan Sipahi basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman'ın Açıklamaları

Maça iyi başladıklarını belirten Ataman, "Mükemmel basketbol oynadık. Müthiş defans yaptık, topu çok iyi taşıdık. Maçı kontrol ettik. İkinci çeyreğin sonunda birçok gereksiz top kaybı yaptık. Üçüncü çeyreğe iyi başladık, rakibimize kolay atış şansı tanımadık. Özellikle hücumda Kenan Sipahi çok iyi maç çıkardı. Larkin ve Cedi de müthiş oynadı. Alperen Şengün'ü çok iyi kullandık. Mükemmel basketbol oynadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Tüm Avrupa'ya turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterdik. Maçtan önce herkes Letonya'yı favori gösteriyordu. Oyuncularıma çok güçlü takım olduğumuzu söyledim ve bunu parkede gösterdik. Bu şekilde basketbol oynamaya devam etmemiz gerekiyor."

59 yaşındaki başantrenör, Kenan'ın performansına ilişkin olarak, "Kenan, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ona çok güveniyoruz, takımın 1 numaralı oyun kurucusu. Topu iyi organize etti. Benim için sürpriz değil. Önümüzdeki maçlarda nasıl oynaması gerektiğini kendisi de anladı. Kenan'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, takımın dış atış performansına da dikkat çekti: Letonya karşısında 15 üç sayı isabeti ile EuroBasket tarihinde bir maçta en fazla üç sayı kaydettiklerini, bu oyun tarzıyla bu rakamı daha da artırabileceklerini söyledi. "Bulduğumuz atışların büyük çoğunluğu boş atışlar. Topu çok iyi çeviriyoruz. Rakipler içeriye kapanmak zorunda kalıyor. Hem ikili hem de iç dış oyununu çok iyi oynuyoruz. Hazırlık maçlarında düşük yüzdeyle atıyorduk ama böyle gitmeyeceğini biliyorduk. Daha da özgüven geldi. Bunu bu oyun tarzıyla daha da arttırabiliriz."

Kenan Sipahi: "Takımın çok iyi bir kimyası var"

Maçta 19 sayı kaydeden Kenan Sipahi, takımın saha içindeki paylaşımına vurgu yaptı: "Maçın başında Alperen Şengün ve Alperen ile etkili olduk. Bu takımın çok iyi bir kimyası var. Topu çok iyi paylaştık. Sadece bir maçı kazandık. Önümüzdeki müsabakalarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

