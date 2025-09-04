EuroBasket 2025: Türkiye Sırbistan'ı 95-90 Yenip Grubu Lider Bitirdi

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Maçın ardından başantrenör Ergin Ataman ile milli oyuncu Shane Larkin Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın Değerlendirmesi

Çok yüksek seviyede ve iyi bir maç olduğunu belirten Ataman, "İki takım da yüzde 100'ünü sahada vermeye ve birbirini durdurmaya çalıştı. Ana oyuncularımız çok fazla sahada kaldı. Larkin, 39 dakika süre aldı. Son 4-5 dakikada mükemmel savunma yaptık. Hücumda atış için güzel boşluklar bulduk ve bunu iyi kullandık. Grupta ilk sırayı aldık. Çok iyi bir galibiyet elde ettik. Oyuncularım mükemmel performans gösterdi. Onları galibiyet dolayısıyla kutluyorum." dedi.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını vurgulayan Ataman, "Riga'ya madalya hedefiyle geldik ama adım adım gidiyoruz. Grubu ilk sırada bitirdik. Her maç bir final. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu maçı unutacağız ve son 16 turu maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Tribündeki taraftarlarla sevincini paylaşmak için yaptığı yumruk hareketi hakkında ise Ataman, "Bu yumrukları grup birinciliğini aldığımız için kaldırdım. İnşallah şampiyona sonunda madalyayı aldığımız gün de kaldıracağım. Adım adım gitmemiz lazım. Madalya için geldik. Her rakibi önemsiyoruz. İsveç ile eşleştik. Tek motivasyonumuz o olacak. Adım adım tabii ki madalyaya doğru ilerlemeye çalışacağız. İnşallah, Allah kısmet ederse o yumrukları madalyayı aldığımız gün tekrar kaldıracağım." diye konuştu.

Ataman, ayrıca Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'a şaka yolu ile göndermede bulunarak, "Giannakopoulos, birçok kez dünyadaki en favori oyuncusunun Jokic olduğunu söylemişti. Eğer bu maçı izlediyse bence fikri değişmiştir. Alperen Şengün'ü düşünmeye başlamıştır." dedi.

Shane Larkin: "Bunu bir mesaj verme maçı olarak görüyorduk"

Milli oyuncu Shane Larkin, galibiyetin takıma özgüven verdiğini belirterek, "Harika bir maçtı. Bunu bir mesaj verme maçı olarak görüyorduk. Sırbistan'ın çok yetenekli bir takım olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir birlikte oynuyorlar ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza attılar. Turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu kanıtladık ve bu bizim için büyük bir güven artışı oldu. Buraya madalya kazanmak için geldik. Daha yapmamız gereken çok iş var. Bu galibiyeti kutlayacağız ve sonra son 16 turu maçına odaklanacağız. Madalya kazanma hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sonuç: Türkiye, A Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna moralli girerken, teknik ekip ve oyuncular madalya hedefini vurgulamaya devam etti.