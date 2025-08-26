EuroBasket 2025 yarın başlıyor: İlk gün programı ve ev sahibi şehirler

EuroBasket 2025 yarın başlıyor

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliğinde düzenlenecek EuroBasket 2025, yarın start alıyor. 42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde toplam 6 karşılaşma oynanacak.

Ev sahibi şehirler ve finaller

A Grubu maçları Riga'da, B Grubu karşılaşmaları Tampere'de, C Grubu mücadeleleri Limassol'de, D Grubu maçları ise Katowice'de yapılacak. Organizasyonda son 16 turu ve final aşamaları ise Riga ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gruplar

A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

İlk maçlar ve program

Turnuvada A ve B gruplarındaki ilk maçlar yarın, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Türkiye, turnuvada 26. kez mücadele edecek ve A Grubu'ndaki ilk maçını yarın 18.00'de Letonya ile yapacak.

Yarın

B Grubu (Tampere):

13.30 Büyük Britanya-Litvanya (Tampere Deck Arena)

16.30 Karadağ-Almanya (Tampere Deck Arena)

20.30 İsveç-Finlandiya (Tampere Deck Arena)

A Grubu (Riga):

14.45 Çekya-Portekiz (Arena Riga)

18.00 Letonya-Türkiye (Arena Riga)

21.15 Sırbistan-Estonya (Arena Riga)

28 Ağustos Perşembe

C Grubu (Spyros Kyprianou Arena):

15.00 Gürcistan-İspanya

18.15 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

21.30 Yunanistan-İtalya

D Grubu (Spodek Arena):

14.00 İsrail-İzlanda

17.00 Belçika-Fransa

20.30 Slovenya-Polonya

Turnuva formatı

EuroBasket 2025'te toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Grup aşaması 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde oynanacak; ilk 4 sırayı alan ekipler son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde olacak: A Grubu birincisi - B Grubu dördüncüsü; A Grubu ikincisi - B Grubu üçüncüsü; B Grubu ikincisi - A Grubu üçüncüsü; B Grubu birincisi - A Grubu dördüncüsü. C ve D gruplarında eşleşmeler aynı mantıkla belirlenecek.

Son 16 maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek finaller 9-10 Eylül'de, yarı finaller 12 Eylül'de, final ve üçüncülük maçları ise 14 Eylül'de oynanacak.