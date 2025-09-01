EuroBasket 2025: Yunanistan ve Polonya 3'te 3 yaptı, son 16'ya yükseldi

EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar oynanarak grup fazında önemli gelişmeler yaşandı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinde gerçekleşen C Grubu maçları ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

D Grubu öne çıkanlar

Polonya, İzlanda'yı 84-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Slovenya, Belçika'yı 86-69 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Luka Doncic 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile oynayarak Avrupa şampiyonalarında "triple double" yapan 4. oyuncu oldu.

İsrail ise Fransa'yı 82-69'luk skorla geçti.

C Grubu özetleri

Yunanistan, Gürcistan'ı 94-53'lik farklı skorla mağlup ederek üçüncü galibiyetini alıp son 16 turuna adını yazdırdı.

İtalya, Bosna Hersek'i 96-79 yenerek ikinci galibiyetine ulaştı. Simone Fontecchio, kaydettiği 39 sayıyla İtalya'nın EuroBasket tarihindeki bir maçta en yüksek bireysel skoruna imza attı.

Gruplarda alınan sonuçlar

C Grubu

Gürcistan-Yunanistan: 53-94

İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-47

Bosna Hersek-İtalya: 79-96

D Grubu

Slovenya-Belçika: 86-69

İsrail-Fransa: 82-69

Polonya-İzlanda: 84-75

Altıncı günün maç programı

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:

A Grubu

14.45 Estonya-Türkiye

18.00 Portekiz-Letonya

21.15 Sırbistan-Çekya

B Grubu

13.30 İsveç-Karadağ

16.30 Almanya-Büyük Britanya

20.30 Finlandiya-Litvanya