EuroBasket 2025: Yunanistan ve Polonya 3'te 3 yaptı, son 16'ya yükseldi

EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar oynanarak grup fazında önemli gelişmeler yaşandı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinde gerçekleşen C Grubu maçları ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu karşılaşmaları tamamlandı.
D Grubu öne çıkanlar
Polonya, İzlanda'yı 84-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Slovenya, Belçika'yı 86-69 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Luka Doncic 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile oynayarak Avrupa şampiyonalarında "triple double" yapan 4. oyuncu oldu.
İsrail ise Fransa'yı 82-69'luk skorla geçti.
C Grubu özetleri
Yunanistan, Gürcistan'ı 94-53'lik farklı skorla mağlup ederek üçüncü galibiyetini alıp son 16 turuna adını yazdırdı.
İtalya, Bosna Hersek'i 96-79 yenerek ikinci galibiyetine ulaştı. Simone Fontecchio, kaydettiği 39 sayıyla İtalya'nın EuroBasket tarihindeki bir maçta en yüksek bireysel skoruna imza attı.
Gruplarda alınan sonuçlar
C Grubu
Gürcistan-Yunanistan: 53-94
İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-47
Bosna Hersek-İtalya: 79-96
D Grubu
Slovenya-Belçika: 86-69
İsrail-Fransa: 82-69
Polonya-İzlanda: 84-75
Altıncı günün maç programı
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:
A Grubu
14.45 Estonya-Türkiye
18.00 Portekiz-Letonya
21.15 Sırbistan-Çekya
B Grubu
13.30 İsveç-Karadağ
16.30 Almanya-Büyük Britanya
20.30 Finlandiya-Litvanya