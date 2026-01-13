Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi

Eurocup A Grubu'nda Manresa, Sinan Erdem'de Bahçeşehir Koleji'ni 96-92 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:14
Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi

Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi

Eurocup A Grubu 14. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği İspanya'nın Manresa ekibine 96-92 mağlup oldu. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Maç Bilgileri

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Steve Bittner (Almanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Skor ve Çeyrekler

Final: Bahçeşehir Koleji 92 - Manresa 96

1. Periyot: 28-27 (Manresa lehine)

Devre: 52-39 (Manresa lehine)

3. Periyot: 72-55 (Manresa lehine)

Kadrolar ve Performans

Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Cavanaugh 15, Homesley 16, Mitchell 3, Williams 20, Jordan Ford 2, Koprivica 1, İsmet Akpınar 2, Hale 12, Göktuğ Baş, Furkan Haltalı

Başantrenör: Marco Barac

Manresa: Akobundu, Reyes 15, Agustin Ubal 14, Louis Olinde 10, Obasohan 20, Max Gaspa 3, Bassas 19, Oriola 6, Grant Golden 9, Knudsen, Steinbergs, Gerard Fernandez

Başantrenör: Diego Ocampo

Not: Tyler Cavanaugh, 5 faulle oyun dışı kaldı.

EUROCUP A GRUBU 14. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KONUK ETTİĞİ İSPANYA'NIN MANRESA EKİBİNE...

EUROCUP A GRUBU 14. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KONUK ETTİĞİ İSPANYA'NIN MANRESA EKİBİNE 96-92'LİK SKORLA YENİLDİ.

EUROCUP A GRUBU 14. HAFTA MAÇINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KONUK ETTİĞİ İSPANYA'NIN MANRESA EKİBİNE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi
2
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki
3
Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Sonuçları — 4 Maçta Alınan Skorlar
4
TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
6
Sarunas Jasikevicius ile Fenerbahçe Beko 3 Yıl Daha
7
Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları