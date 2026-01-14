Sait Karafırtınalar: Fethiyespor 1-2 Galatasaray'da 'Güzel bir maç oldu'

Sait Karafırtınalar: Maç Değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta | Fethiyespor 1-2 Galatasaray

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, konuk ettikleri Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, “Güzel bir maç oldu. Belki puan da alabilirdik. Galatasaray gibi Avrupa seviyesinde bir takıma karşı oynuyorsunuz. Oyun geçişlerinde başarılı olduk. Skor 0-0 giderken geniş alanları daha iyi değerlendirebilseydik farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, savunma anlayışı ve takım dayanışmasının altını çizdi: "Yapılan savunma ve mücadelemiz gayet iyiydi. Bunu lige de yansıtmalıyız."

Karafırtınalar ayrıca son dakikalardaki pozisyonlara ve kalecinin performansına dikkat çekti: "Son dakikalarda çok net iki pozisyonumuz var, direkten dönen toplarımız oldu. Kalecimiz iki penaltı kurtardı. Bu akşam çok iyi bir performans ortaya koydu, kendisine teşekkür ediyoruz."

Karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynandı ve Fethiyespor, evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-2 yenildi.

