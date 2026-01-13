Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi transferi resmen açıkladı

Aliağa Petkimspor, ABD'li şutör guard Jaylon Brown'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kulübün resmi bildirisi, transferin takım kadrosuna ilişkin duyurusu kapsamında yayınlandı.

