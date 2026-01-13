Bilecik U16 Gençler Ligi'nde Gol Yağmuru

Bilecik U16 Gençler Ligi 8. haftasında 3 maçta 25 gol çıktı; Osmanelispor 8'de 8 yaparak liderliğe yükseldi, 1299 Bilecik 21 puanla takipte.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:10
8'inci hafta özet

Bilecik U16 Gençler Liginde 8’inci hafta geride kalırken oynanan 3 müsabakada 25 gol kaydedildi.

1 maç fazlası bulunan Osmanelispor, ligde 8’de 8 yaparak liderliğe yükseldi. Haftanın maçlarında Osmanelispor kendi evinde Söğütspor’u 6-0 mağlup etti. Ligde 1 maçı eksik olan 1299 Bilecik Spor Kulübü, kendi sahasında Günesşpor’u 10-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor ise evinde Vitraspor’u 7-2 geçti.

Bu sonuçlarla 24 puanlı Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 21 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip etti.

9'uncu hafta programı

Ligin 9’uncu haftasında Cumartesi günü Söğütspor-1299 Bilecik Spor Kulübü ve Vitraspor-Osmanelispor maçları oynanacak. Güneşspor ise ligden çekilen Erturulspor ile karşı karşıya gelirken karşılaşma 3-0 hükmen sonuçlanacak. Bu haftayı Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

