Bilecik U16 Gençler Ligi'nde Gol Yağmuru

8'inci hafta özet

Bilecik U16 Gençler Liginde 8’inci hafta geride kalırken oynanan 3 müsabakada 25 gol kaydedildi.

1 maç fazlası bulunan Osmanelispor, ligde 8’de 8 yaparak liderliğe yükseldi. Haftanın maçlarında Osmanelispor kendi evinde Söğütspor’u 6-0 mağlup etti. Ligde 1 maçı eksik olan 1299 Bilecik Spor Kulübü, kendi sahasında Günesşpor’u 10-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor ise evinde Vitraspor’u 7-2 geçti.

Bu sonuçlarla 24 puanlı Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 21 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip etti.

9'uncu hafta programı

Ligin 9’uncu haftasında Cumartesi günü Söğütspor-1299 Bilecik Spor Kulübü ve Vitraspor-Osmanelispor maçları oynanacak. Güneşspor ise ligden çekilen Erturulspor ile karşı karşıya gelirken karşılaşma 3-0 hükmen sonuçlanacak. Bu haftayı Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçecek.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ