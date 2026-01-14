Okan Buruk: Galatasaray, Fethiyespor'a Karşı Son Ana Kadar Mücadele Etti

Buruk, Fethiyespor'un savunmada direnç gösterdiğini, Galatasaray'ın 2-1 kazanarak grupta 2'de 2 yaptığını; Singo, Icardi ve kaleci planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 00:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştıkları Fethiyespor'un savunmada güçlü bir direnç sergilediğini belirtti.

Maçın Özeti ve Değerlendirmesi

Buruk, takımının maçı kazanmak için son ana kadar çaba gösterdiğini söyledi. Karşılaşmada Galatasaray, 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Zemin koşullarının iyi olmadığını ve bu yüzden gol bulmakta zorlandıklarını ancak son bölümde rakibin direncini aştıklarını ifade etti.

Tribünler ve Ortam

Tribünlerde rahatsızlanan bir taraftara geçmiş olsun dileklerini ileten Buruk, Fethiye halkına, Fethiyespor yöneticilerine ve soğuğa rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

Yoğun Takvim ve Rotasyon

Buruk, önlerinde yoğun bir maç takvimi olduğunu, 4 gün sonra lig maçına çıkacaklarını ve ardından Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının oynanacağını hatırlattı. Bu nedenle oyuncuları korumak amacıyla maç içinde rotasyona gittiklerini belirtti.

Singo'nun Durumu

Oyuncu Singo'nun uzun süre sahalardan uzak kaldığını söyleyen Buruk, risksiz bir dönüş planladıklarını, Singo'nun bu hafta yavaş yavaş idmanlara başlamasını beklediklerini ve her şey yolunda giderse Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceğini ifade etti. Ayrıca Singo'yu Atletico Madrid maçına yetiştirmek için çalıştıklarını ekledi.

Icardi ve Kaleci Tercihi

Buruk, Icardi'nin formunu yukarı çekmek istediklerini söyledi. Kaleci tercihiyle ilgili olarak ise Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç arasında planlama yaptıklarını, cumartesi günü oynanacak lig maçında Uğurcan'a görev vermeyi planladıkları için oyuncuyu İstanbul'da bıraktıklarını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor'un savunmada iyi direnç gösterdiğini belirterek, kazanmak için son ana kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

