Euroleague: Fenerbahçe 81-67 LDLC Asvel — Ülker'de Galibiyet
Fenerbahçe Beko, Euroleague 9. hafta maçında sahasında Fransız ekip LDLC Asvel’i 81-67 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Kadrolar ve Skorlar
Fenerbahçe: Devon Hall 10, Tarık Biberovic 10, Talen Horton Tucker 6, Mikael Olli Axel Jantunen 3, Khem Birch 4, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 12, Armando Bacot 3, Bonzie Colson 11, Brandon Boston Jr. 8, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
LDLC Asvel: Glynn Watson Jr. 12, Zachary Todd Seljaas 7, Mbaye Ndiaye 10, Adam Atamna 5, Bodian Massa 6, Armel Traore 18, Bastien Vautier 6, Mehdy Ngouama 3
Başantrenör: Pierric Poupet
Periyotlar
1. Periyot: 18-10 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 59-48 (Fenerbahçe lehine)
