Euroleague: Fenerbahçe 81-67 LDLC Asvel — Ülker'de Galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euroleague 9. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda LDLC Asvel'i 81-67 yenerek sahasında kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:02
Fenerbahçe Beko, Euroleague 9. hafta maçında sahasında Fransız ekip LDLC Asvel’i 81-67 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Kadrolar ve Skorlar

Fenerbahçe: Devon Hall 10, Tarık Biberovic 10, Talen Horton Tucker 6, Mikael Olli Axel Jantunen 3, Khem Birch 4, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 12, Armando Bacot 3, Bonzie Colson 11, Brandon Boston Jr. 8, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

LDLC Asvel: Glynn Watson Jr. 12, Zachary Todd Seljaas 7, Mbaye Ndiaye 10, Adam Atamna 5, Bodian Massa 6, Armel Traore 18, Bastien Vautier 6, Mehdy Ngouama 3

Başantrenör: Pierric Poupet

Periyotlar

1. Periyot: 18-10 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-48 (Fenerbahçe lehine)

