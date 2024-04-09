Everton'a ikinci puan silme cezası onaylandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 2 puan silme cezasıyla gündemde. Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, Everton'un 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi sebebiyle bu cezanın verildiği ifade edildi.

Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada bulunan Everton, aldığı ceza sonrasında 27 puanla 16. sıraya geriledi.

Everton daha önce 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası almış, ancak kulübün itirazı sonucunda ceza 6 puana indirilmişti.