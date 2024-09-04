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Eyfel Kulesi'nde Milli Para Masa Tenisçilerine Büyük İlgi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları bronz madalya sahipleri, Eyfel Kulesi'nde turistlerden ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:43
Eyfel Kulesi'nde Milli Para Masa Tenisçilerine Büyük İlgi

Milli Para Masa Tenisçileri Eyfel Kulesi'nde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden milli para masa tenisçileri, Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Fransa’nın gözde turistik noktalarından Eyfel Kulesi'nde dikkat çekti.

Turistlerin İlgisiyle Karşılandılar

Eyfel Kulesi’nin etrafında bulunan kalabalık, milli sporcular için coşkuyla alkışladı. Turistlerin, bu başarılı atletlerle fotoğraf çektirmek için sıraya girmesi dikkat çekti. Ayrıca, sporculardan imza almak için de büyük bir ilgi gösterdiler. Gurur ve Mutluluk Duydular

Milli sporcular, Anadolu Ajansı muhabirine yaptıkları açıklamada, gösterilen bu yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Türkiye’ye madalya kazandırmanın verdiği gururu yaşadıklarını aktardılar.

Başarılar ve Madalyalar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda, Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi para tenisinde Türkiye'nin kendi branşlarında çiftlerde ilk madalyasını kazanırken, Ali Öztürk de bireysel mücadelede madalya alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

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