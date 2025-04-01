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Eymen İbolar: 80 Madalyayla EYOF Hedefine Giden Yolda

14 yaşındaki Eymen İbolar, 80 madalya kazanarak EYOF hedefi için Slovenya'ya gidiyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:30
Eymen İbolar: 80 Madalyayla EYOF Hedefine Giden Yolda

Genç Sporcu Eymen İbolar, Hedefi EYOF

Tekirdağ'da 7 yaşında yüzmeye başlayan Eymen İbolar, 14 yaşında tam 80 madalya kazanarak göz dolduruyor. Şimdi hedefi, 12-13 Nisan tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) için başarılı bir performans sergilemek.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Eymen, yüzme eğitimine başladığı dönemde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, antrenörü Sinan Saygı sayesinde yeteneğinin farkına vardı. Performans gruplarında çalışarak il ve bölgesel yarışlarda birçok başarı elde eden genç sporcu, sonrasında Türkiye şampiyonası turnuvalarına katılma fırsatı buldu.

Yüzmede 80 Madalya

Eymen, Türkiye şampiyonalarında ve diğer organizasyonlarda kazandığı 80 madalya ile milli takımda mücadele etme hakkını elde etti. Bu başarılarını AA muhabirine şu sözlerle anlattı: "Katıldığım yarışlarda kürsüde yer almak gurur verici. İlk başlarda yüzmeyi hobi olarak düşünmüştüm, ama kısa süre içinde büyük bir ivme kazandım."

Hedefi: EYOF Oyunları

Her yarışın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Eymen, "Kısa sürede bu kadar başarı kazanmayı beklemiyordum. Hedefim, 12-13 Nisan'da gideceğim Slovenya'da EYOF'a katılmak ve burada madalya kazanmak," dedi.

Koçunun Güvencesi

Antrenörü Sinan Saygı, Eymen'in azmi ve çalışkanlığı ile katıldığı her yarıştan madalyayla dönen bir sporcu olduğunu belirterek, "Eymen, milli takım seçmeleri açısından önemli bir yarışa katılacak. Buradan alacağı başarılarla EYOF'a katılmasını bekliyoruz. Bu deneyimin onun için harika bir fırsat olacağına inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede 80 madalya kazanan 14 yaşındaki Eymen İbolar, Avrupa...

Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede 80 madalya kazanan 14 yaşındaki Eymen İbolar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele etmek istiyor. İbolar, AA muhabirine açıklama yaptı.

Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede 80 madalya kazanan 14 yaşındaki Eymen İbolar, Avrupa...

Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede 80 madalya kazanan 14 yaşındaki Eymen İbolar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele etmek istiyor. İbolar, AA muhabirine açıklama yaptı.

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