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EYOF 2017 Bronz Madalyası Sahibi Aydan Karakulak, Yeni Yetenekleri Yetiştiriyor

Aydan Karakulak, EYOF 2017'de elde ettiği başarının ardından yeni sporcular yetiştirerek Türkiye'ye katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:16
EYOF 2017 Bronz Madalyası Sahibi Aydan Karakulak, Yeni Yetenekleri Yetiştiriyor

Snowboard Yıldızı Aydan Karakulak Yeni Sporcular Yetiştiriyor

2017 yılında gerçekleşen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) bronx madalya kazanarak Türkiye'nin snowboard tarihine adını yazdıran Aydan Karakulak, şimdi edindiği bilgi ve tecrübeyi yeni nesil sporculara aktararak onların başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Kayseri’deki İlk Adımlar

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yaşayan Karakulak, 7 yaşında kayak eğitmeni olan babasının önerisiyle snowboard yapmaya başladı. Yıllarca süren çaba ve disiplinle kendini geliştiren Aydan, 2015 yılında milli takım seçmelerine katıldı ve ulusal yarışmalardaki performansıyla dikkat çekti. 2017'deki EYOF’da kazandığı bronz madalya ile Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırdı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

O günden bu yana birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Karakulak, aktif sporculuğun yanı sıra antrenörlük kariyerine de yön vermeye başladı. 14-15 Şubat tarihlerinde Erzincan’da düzenlenecek Snowboard 2. Etap Yarışları ve 11-12 Mart’ta Erzurum’da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörlük Deneyimi ve Motivasyonu

Aydan Karakulak, spor kariyerinin yanında antrenörlük yaparak genç yetenekleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "EYOF 2017'den sonra milli takımda önemli başarılara imza attık. Şimdi de Ankara merkezli bir kayak kulübünde antrenör olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 6 yetenekli sporcu ile birlikte çalışıyor ve onlara bilgi aktarımında bulunuyorum" dedi.

Karakulak, "Geçen hafta Erzurum'daki milli takım seçmelerine katılan sporcularımdan 3'ü seçildi. Onların başarısı beni motive ediyor. Kendi kazandığım madalyaların sevinci artık sporcularımın başarısında yaşıyorum" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz...

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan 25 yaşındaki Aydan Karakulak, bilgi ve tecrübesiyle yeni sporcular yetiştiriyor.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz...

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan 25 yaşındaki Aydan Karakulak, bilgi ve tecrübesiyle yeni sporcular yetiştiriyor.

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