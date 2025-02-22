Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Beşiktaş'ı Haklı Olarak Tebrik Ediyoruz'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maç sonrası takımının performansına değindi ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:18
Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Beşiktaş'ı Haklı Olarak Tebrik Ediyoruz'

Eyüpspor, Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Eyüpspor'un Beşiktaş'a 3-1 yenilmesinin ardından Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, karşılaşmayı yorumlayarak rakiplerini tebrik etti. Kulaksız, Beşiktaş'ın oyunun her alanında daha iyi performans sergilediğini belirtti.

'Beşiktaş'ı Hak Ederek Yendiler'

Kulaksız, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler." dedi. Ayrıca, sezon başından beri sergiledikleri performans nedeniyle teknik heyeti ve oyuncuları kutladı.

'Hedefimiz Ligi Sağlam Bir Yerde Bitirmek'

Sezon başında takımın kümede kalma hedefiyle kurulduğunu vurgulayan Kulaksız, ilk yarıda elde ettikleri 33 puan ile önemli bir mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. "Bugün itibarıyla 40 puanla, matematiksel olarak da 1 galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz." diye ekledi.

Takımdan Ayrılan Oyunculara Dikkat

Kulaksız, devre arasında takımda önemli kayıplar yaşandığını belirterek, "Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları, gelir-gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti, Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesine denk. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'Arda Turan ile Yola Devam'

Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile gelecek sezon için anlaşma yapıldığını bildirdi ve hoca ile ilgili olumlu görüşlerini dile getirdi. "Eyüpspor’dan büyük bir kulüpten teklif gelirse tabii ki yardımcı olacağız," ifadesini kullandı.

Berke Özer'in Durumu

Kulaksız, kaleci Berke Özer ile ilgili olarak, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." dedi. Kulaksız, Portimonense'den alınan yüzde 20'lik pay hakkında da bilgi verdi.

Yabancı Hakem Tartışmaları

Yabancı orta hakem uygulamalarına ilişkin soruya ise Kulaksız, "Kendi hakemlerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda kulüp vizyonumuz net," yanıtını verdi.

Bilet Fiyatları Hakkında Yorum

Deplasman tribünü bilet fiyatları konusundaki tartışmalara değinen Kulaksız, "Yüksek bilet fiyatları var. Ama bizim gibi kulüpler bu maçlarda elde edeceği gelirle ayakta kalmaya çalışıyor." şeklinde belirtti. Ayrıca, tribünde küfürlü tezahürata karıştıklarını ve bu tür olayları istemediklerini vurguladı.

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