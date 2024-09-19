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Eyüpspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Eyüpspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:07
Eyüpspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Eyüpspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile buluşacak olan Eyüpspor, hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde organize edildi. Antrenmanın ilk kısmı basına açık olup, futbolcular ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması ve şut idmanları yaptı.

Taktik Çalışmalar

Basına kapalı olan bölümde ise takım, taktik çalışmalar yaptı. Eyüpspor, Beşiktaş karşılaşması için yarınki antrenmanına da devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz'da bulunan ikas Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

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