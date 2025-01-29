DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Eyüpspor'dan Anastasios Chatzigiovanis Kiralık Transferi

Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'i Asteras Aktor'a kiraladı. Yunan futbolcu, 2024-2025 sezonuna kadar burada forma giyecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:13
Eyüpspor'dan Anastasios Chatzigiovanis Kiralık Transferi

Eyüpspor'dan Kiralık Transfer

Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis’i 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor takımına kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Yunan Futbolcunun Performansı

Yunan sol kanat oyuncusu, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de toplam 6 maçta görev aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpspor'dan Anastasios Chatzigiovanis Kiralık Transferi
2
UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Biletleri Satışta
3
Beşiktaş, Twente Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı
4
Beşiktaş Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplandı, Onur Göçmez Görevine Devam Edecek
5
2025 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Maçında Kadrolar Açıklandı
6
Erzurum, Yüksek İrtifayla Sporcuları Cezbediyor
7
İşitme Engelli Yüzücü Zeynep Abacı'dan Milli Takım Hedefi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi