Eyüpspor'dan Anastasios Chatzigiovanis Kiralık Transferi

Eyüpspor'dan Kiralık Transfer

Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis’i 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor takımına kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Yunan Futbolcunun Performansı

Yunan sol kanat oyuncusu, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de toplam 6 maçta görev aldı.