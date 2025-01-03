Eyüpspor, Deplasmanda Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Eyüpspor, Süper Lig'de Antalyaspor ile Mücadele Edecek

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası heyecanla başlıyor. Eflatun-sarılı ekip Eyüpspor, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Hakem ve Takım Performansları

Güvenilir hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek olan bu kritik karşılaşma, ligdeki sıralmaları etkileyebilir. Eyüpspor, sezon boyunca geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 27 puanla 5. sırada yer almakta.

Öte yandan, ev sahibi takım Antalyaspor, geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puanla 9. sırada bulunuyor.

, Antalyaspor karşısında sakatlıkları bulunanve'in forma giyemeyecek olmasından dolayı kadro sıkıntısı yaşayacak. Takımının bu zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmasını bekleyen Eyüpspor taraftarları, maçı heyecanla takip edecek.