Eyüpspor, Deplasmanda Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Eyüpspor, Süper Lig'de Antalyaspor ile Mücadele Edecek
Trendyol Süper Lig'in 18. haftası heyecanla başlıyor. Eflatun-sarılı ekip Eyüpspor, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Hakem ve Takım Performansları
Güvenilir hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek olan bu kritik karşılaşma, ligdeki sıralmaları etkileyebilir. Eyüpspor, sezon boyunca geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 27 puanla 5. sırada yer almakta.
Öte yandan, ev sahibi takım Antalyaspor, geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puanla 9. sırada bulunuyor.