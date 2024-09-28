Eyüpspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor

Eyüpspor Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, yarın Gaziantep FK'yi evinde ağırlayacak. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Takım Performansları

İstanbul temsilcisi Eyüpspor, ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle birlikte 9 puan toplayarak haftaya 7. sırada girdi. Son maçında ise, Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmadan, uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 2-1 mağlup ayrıldı.

Öte yandan, Gaziantep FK'nın ligdeki durumu ise pek parlak değil; 5 maçta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puanda kaldı.