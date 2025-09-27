Eyüpspor–Göztepe: Atila Gerin'den maç sonrası değerlendirme

Atila Gerin, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Göztepe ile 0-0 biten maçta pozisyonları değerlendiremediklerini ve alınan 1 puanın kıymetini bilerek çalışacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:45
Maçın ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kalan ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atila Gerin, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini açıkladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, takımın rakibin oyun anlayışına göre sahada yer aldığını ve karşılarında üç senedir aynı felsefeyle oynayan bir ekip bulunduğunu belirtti.

"Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe beklediğimiz oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Üç senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü beceremedik. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız."

Gerin, alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek takımın alt sıralardan kurtulmak için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

