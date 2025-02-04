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Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'tan Kupa Umudu Açıklaması

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyeti değerlendirerek, gruptan çıkma hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:52
Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'tan Kupa Umudu Açıklaması

Konyaspor Maçının Ardından Eyüpspor Teknik Sorumcusundan Açıklamalar

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Üzgünüz ama şu an kupada bitmiş bir şey yok. Gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.

Grupta avantaj elde etme amacıyla maçı kazanmak istediklerini fakat başarılı olamadıklarını söyleyen Yavaş, maça iyi başlayamadıklarını belirtti. İlk yarıda dengeli bir oyun sergilendiğini, ancak devrenin sonuna doğru yaptıkları basit top kaybının, rakip tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Devreye 1-0 geride girdik. İkinci devrede konsantrasyon eksikliği nedeniyle 2-0 geriye düştük. Ancak sonrasında istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son dakikalar risk aldık ve rakibin kontrataklarından bir gol daha yedik." Dedi.

Maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü dile getiren Yavaş, final şanslarının son maça kaldığını vurgulayarak, "Başakşehir'e karşı zorlu bir maç oynayacağız. Kazanmak ve diğer maçların sonuçlarını beklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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