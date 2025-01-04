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Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi: 'Kazanmasını Bildik!'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Antalyaspor galibiyetinin ardından mutlu olduklarını belirtti. Takımın oyununa övgü yağdırdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:47
Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi: 'Kazanmasını Bildik!'

Kerem Yavaş, Eyüpspor'un Başarısını Açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek önemli bir galibiyet alan ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi Hazırlandık

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sonrasında konuşan Yavaş, Antalyaspor karşısında iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurguladı. Yavaş, Antalyaspor'un kendi sahasında etkili bir oyun sergileyen ve son haftalarda yükselişe geçmiş bir takım olduğunu belirtti.

Zor Bir Maç Bekliyorduk

“Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk” diyen Yavaş, “O ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, maçın genelinde oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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