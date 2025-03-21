Eyüpspor, Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi Sakinlerini Misafir Etti

Eyüpspor Kulübü'nden Anlamlı Etkinlik

Eyüpspor Kulübü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında dün huzurevi sakinlerini tesislerinde konuk etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevlerinde kalan yaşlı bireyler, Eyüpspor'un modern tesislerinde ağırlandı.

Özel Program ve Hatıra Fotoğrafları

Etkinlikte, huzurevi sakinlerine Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik direktör Arda Turan eşlik etti. İlk olarak tesisleri gezen misafirler, ardından futbolcularla bir araya geldi ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaret, düzenlenen iftar yemeği ile sona erdi.

Fatih Kulaksız'dan Anlamlı Mesaj

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yaşlılarımız, toplumsal hafızamızın taşıyıcısı ve kültürel mirasımızın en kıymetli emanetçileridir. Onlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek hepimizin görevidir. Bu özel haftada huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizi tesislerimizde ağırlamak, onlarla bir araya gelmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Asırlık bir kulüp olarak, sporun birleştirici gücüyle, kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmeye ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz," dedi.

Eyüpspor Kulübü ayrıca, "Ziyaretleriyle bizi onurlandıran tüm büyüklerimize teşekkür eder, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı saygı ve minnetle kutlarız," diyerek, yaşlılara olan değerlerini bir kez daha vurguladı.

Eyüpspor Kulübü, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kapsamında dün huzurevi sakinlerini ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle huzurevlerinde kalan yaşlı bireyler, Eyüpspor'un tesislerinde ağırlandı.