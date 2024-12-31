Ezel Ecrin Eren, Uluslararası Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Ezel Ecrin Eren (13), Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva, Malatya Orhan Gazi Ortaokulu Spor Kulübü sporcusu Eren'in başarılarıyla dikkat çekti.

Sporcu Olma Hayaliyle Yola Çıktı

Son üç yıldır karate ile ilgilenerek bu alanda kendini geliştiren Ezel Ecrin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri sporcu olmayı hedeflediğini belirtti. Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda antrenörü Süleyman Yıldırım sayesinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar elde etti.

Uluslararası Başarı ve Motivasyon

Eren, 13-15 Aralık'ta gerçekleştirilen turnuvada altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldığını, bu sürecin ardından madalya almanın kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Milli Takım Hedefi

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda milli sporcuları yenerek birinci olmak, Eren'in en büyük hedefi. Bunun için Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birincilik kazanarak balkan ve Avrupa şampiyonalarında milli takıma seçilmek istiyor.

Antreman ve Hedefler

Eren, hocası Süleyman Yıldırım ile sıkı bir şekilde antrenmanlara devam ettiğini belirtti. Yıldırım, sporcularının zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak ve ulusal uluslararası müsabakalarda başarılı olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Okulun Destekleyici Rolü

Okul müdürü Mehmet Olcay Ülger, spor kulübünün karate, wushu kungfu, hentbol, futbol ve masa tenisinde 100 lisanslı sporcusu olduğunu ve öğrencileri Eren gibi başarılı sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Eren'in yakın arkadaşları Elanur Boykız (13) ve Yusuf Emre Yıldırım (11) da bu yıl düzenlenen şampiyonalarda derece elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programındaki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ezel Ecrin Eren (sol 3), Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçilmek için çalışıyor.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programındaki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ezel Ecrin Eren (sol 3), Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçilmek için çalışıyor.