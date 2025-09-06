DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Yedikule Hisarı'nda Başladı

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı Yedikule Hisarı'nda başladı; 13 ülkeden 60 pilot yarışıyor. Emrullah Yılmaz AASK'ı temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:50
FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Yedikule Hisarı'nda Başladı

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Yedikule Hisarı'nda Başladı

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda başladı.

Fatih Belediyesinin desteğiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 13 ülkeden 60 pilot katıldı.

İlk gün ve sıralama turları

Türkiye'de ikinci kez düzenlenen organizasyonun ilk gününde pilotlar etabı tanımak için mücadele etti; ardından sıralama turları yapıldı.

AASK'ı temsil eden pilot

Yarışlarda Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz da yer aldı.

"Dünya Drone Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışılıyor. Anadolu Ajansını temsilen ben de buradayım. Yabancı pilotlarla burada yarışacağız. Bizim için çok önemli bir yarış ve tarihi bir mekandayız. Yedikule Hisarı'nda olmak, burada yarışmak gurur verici. Değerli yöneticilerime bana bu imkanı tanıdıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yabancı sporcular bu alanda çok ilerdeler ama Türkiye'de de drone sporları gittikçe gelişiyor. Bu araçları hayatın birçok alanından kullanıyoruz. Drone sporu bu açıdan önemli ve ülkemizin bu alanda gelişmesi çok değerli."

Organizasyon, yarın eleme turları ve final yarışlarıyla sona erecek.

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı yarışı...

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı yarışı, Yedikule Hisarı'nda başladı.

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı yarışı...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
30 Ağustos Zafer Kupası Ankara'da Sona Erdi — 1470 Sporcu Katıldı
2
Galatasaray MCT Technic 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon (92-87)
3
15. TransAnatolia Ralli Raid Bolu Etabıyla Sona Erdi
4
Fas'tan Türkiye'ye Futbol Mesajı: A Milli Takım, Süper Lig ve 2030
5
İstanbul Gençlikspor, Ardventure Hentbol Süper Lig'de Ankara Hentbol'u 43-4 Yendi
6
Max Verstappen Monza'da Pole Pozisyonunu Aldı — İtalya Grand Prix'si
7
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı