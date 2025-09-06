FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Yedikule Hisarı'nda Başladı

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda başladı.

Fatih Belediyesinin desteğiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 13 ülkeden 60 pilot katıldı.

İlk gün ve sıralama turları

Türkiye'de ikinci kez düzenlenen organizasyonun ilk gününde pilotlar etabı tanımak için mücadele etti; ardından sıralama turları yapıldı.

AASK'ı temsil eden pilot

Yarışlarda Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz da yer aldı.

"Dünya Drone Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışılıyor. Anadolu Ajansını temsilen ben de buradayım. Yabancı pilotlarla burada yarışacağız. Bizim için çok önemli bir yarış ve tarihi bir mekandayız. Yedikule Hisarı'nda olmak, burada yarışmak gurur verici. Değerli yöneticilerime bana bu imkanı tanıdıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yabancı sporcular bu alanda çok ilerdeler ama Türkiye'de de drone sporları gittikçe gelişiyor. Bu araçları hayatın birçok alanından kullanıyoruz. Drone sporu bu açıdan önemli ve ülkemizin bu alanda gelişmesi çok değerli."

Organizasyon, yarın eleme turları ve final yarışlarıyla sona erecek.

