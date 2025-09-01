Fas, Grand Stade de Tanger'ı 360 Milyon Dolara Yeniledi — 75 Bin Kapasiteli Stadyum 2030'a Hazır

Grand Stade de Tanger modernize edildi

2030 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden Fas, Tanca kentindeki Grand Stade de Tanger stadyumunu organizasyon öncesi kullanıma sundu. Yenileme çalışmaları Eylül ayı başı itibarıyla yüzde 95 tamamlanma oranına ulaşırken, projeye toplam 360 milyon dolar harcandı.

2011 yılında 45.000 seyirci kapasitesiyle açılan ve ismini İbn-i Batuta'dan alan stadyum, yenileme sonrası isim değişikliğine gidilerek İbni Batuta yerine Grand Stade de Tanger olarak anılıyor.

Yapısal değişiklikler ve kapasite artışı

Renovasyon çalışmalarında mimar Anouar Amaoui yönetiminde, tribün görüş açılarını iyileştirmek ve VIP alanlarını genişletmek amacıyla stadyumdaki atletizm pisti kaldırıldı. Bu değişiklikle stadyumun kapasitesi 75.000 seyirciye çıkarıldı ve Fas 1. Lig ekibi Ittihad Tangerin maçlarına ev sahipliği yapacak hale getirildi.

Tribünler sahaya yaklaştırılarak daha yoğun bir atmosfer hedeflendi. Oyun alanı FIFA standartlarına uygun 105×68 metre ölçülerinde doğal çim olarak korundu.

Çatı ve altyapı yenilikleri

Stadyuma yeni ve büyük ölçekli bir çatı inşa edildi; çatı, dev çelik halkalarla desteklenen 55.000 m²'lik beyaz çekme kumaş yapı ile kaplanıyor. Modern tasarımıyla Afrika’daki en gelişmiş örneklerden biri olarak gösterilen çatı, kıtada türünün yalnızca ikinci uygulaması olma özelliğini taşıyor.

Stadyum, doğal çim zemin, dört soyunma odası, yüksek kaliteli aydınlatma ve büyük ana ekran gibi futbol standartlarının yanı sıra toplantı salonları, atölye alanları ve geniş otoparkla tören ve konserlere de uygun şekilde tasarlandı.

2030 Dünya Kupası hazırlıkları

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyonun Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

Turnuva kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer karşılaşma oynanacak; ilk maçlar Dünya Kupası’nın 100. yılı anısına Güney Amerika’da gerçekleştirilecek, kalan maçlar ise İspanya, Fas ve Portekiz’de oynanacak.