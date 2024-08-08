Fas, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Futbolda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde bronz madalya sahibi olan takım Fas oldu. Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda düzenlenen üçüncülük mücadelesinde, Fas, Mısır ile karşı karşıya geldi.

Thriller Maçta Farkı Açtı

Fas, Mısır'ı 6-0 gibi etkileyici bir skorla yenerek, Olimpiyat tarihine geçmeyi başardı. Bu sonuç, Fas futbol takımı için unutulmaz bir başarı olarak kaydedildi.

Finalde Kıyasıya Mücadele

Futbol erkekler kategorisinde bir sonraki mücadele ise Fransa ve İspanya arasında gerçekleşecek. Bu final karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.