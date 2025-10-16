Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor

Kayakla atlayışta 'Uçan Türk' Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası puanlarını koruyup 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda final atlayışı yapmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:46
Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor

Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor

YUNUS HOCAOĞLU - Kayakla atlama branşında uluslararası başarılar elde eden Fatih Arda İpcioğlu, dünya kupalarında kazandığı kota puanlarını koruyup 25. Kış Olimpiyat Oyunlarında final atlayışı yapmayı amaçlıyor.

Milli Sporcu ve Başarıları

Polonya'da katıldığı Avrupa Oyunları'nda 9. olarak bu branşta Türk spor tarihine geçen Fatih Arda, ardından Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Türkiye'de bu branşta ilki gerçekleştiren "Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda, 14 Aralık'ta Almanya'daki Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın 4. ayağında 134,5 metreyle 250 puana ulaşarak kayakla atlamada Türkiye'nin dünya kupasındaki en iyi derecesini elde etti.

Olimpiyat Hedefleri ve Kota Süreci

6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi Fatih Arda yoğun şekilde hazırlanıyor. "Ocak ayına kadar 12 farklı ülkede 15'den fazla yarışmamız var. Bu yarışmalara katılıp kota sıralamamız ve..." şeklindeki açıklama, sezonun önemini vurguluyor.

Fatih Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda kota almaya başladıklarını, geçen sezon Dünya Kupası puanları kazandıklarını ve şu anda 2026 olimpiyatları için kota listesindeki yerlerini koruduklarını söyledi.

Türkiye İlk Kez İki Sporcu ile Temsil Edilebilir

2018 ve 2022 yıllarındaki olimpiyatlarda kayakla atlama branşında Türkiye'yi yalnız temsil eden Fatih Arda, olimpiyatlara milli sporcu Muhammed Ali Bedir ile katılabileceğini belirtti. Bedir, ocak ayına kadar yaklaşık 12 ülkede 15'in üzerinde düzenlenecek Dünya Kupaları'nda kota sıralamasındaki yerini koruması halinde olimpiyatlara katılma hakkı kazanacak.

Bu şekilde Türkiye, sporcuların kotalarını koruması halinde ilk kez iki sporcuyla bu olimpiyatlarda denenecek takım yarışmasında temsil edilebilecek.

Takım Yarışması ve Beklentiler

Fatih Arda, olimpiyat tecrübesiyle elinden geleni yapacağını belirterek, "Olimpiyatlara kadar olan süreçte Dünya Kupası puanı listesinde yani dünyanın ilk 30 sporcusu arasında olmamız lazım. Ali Bedir ile bunun mücadelesini sürdürüyoruz." dedi.

Arda, ikili takım yarışmasında Türkiye'yi tarihte ilk defa temsil etme hedefini vurgulayarak, "İnşallah Bedir ile ikili takım yarışmasında ülkemizi tarihte ilk defa temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı ve Türk bayrağının verdiği bilinç ile sorumluluğun farkında olduklarını ekledi.

Son olarak, Arda antrenmanların sürekli yurt dışında yapıldığını, ev rampası olmayan tek takım olduklarını ve başarının zorluklarla geldiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Kayakla atlama branşında kazandığı uluslararası başarıyla adını Türk spor tarihine yazdıran Fatih...

Kayakla atlama branşında kazandığı uluslararası başarıyla adını Türk spor tarihine yazdıran Fatih Arda İpcioğlu, dünya kupalarında aldığı kota puanlarını koruyup 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda final atlayışı yapmayı hedefliyor. 25. Kış Olimpiyat Oyunlarına kota alan milli sporcu, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi yoğun çalışıyor.

Kayakla atlama branşında kazandığı uluslararası başarıyla adını Türk spor tarihine yazdıran Fatih...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor
2
TFF'den Lig Değişikliği: 1. Lig'den Düşen 4, 2. Lig'den Yükselen 4
3
Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Tanıttı
4
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon İçin Güçleniyor
5
Fenerbahçe Beko, Final-Four'da Panathinaikos'a karşı güçlü bir performans sergileyemedi
6
Acil para lazım diyenlere 9000 TL nakit imkanı! Telefondan 5 dakikada başvuran hemen alacak
7
Stoilov: Göztepe Avrupa Hedefine İnanıyor

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?