Fatih Arda İpcioğlu 25. Kış Olimpiyatları'nda Final Atlayışı Hedefliyor

YUNUS HOCAOĞLU - Kayakla atlama branşında uluslararası başarılar elde eden Fatih Arda İpcioğlu, dünya kupalarında kazandığı kota puanlarını koruyup 25. Kış Olimpiyat Oyunlarında final atlayışı yapmayı amaçlıyor.

Milli Sporcu ve Başarıları

Polonya'da katıldığı Avrupa Oyunları'nda 9. olarak bu branşta Türk spor tarihine geçen Fatih Arda, ardından Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Türkiye'de bu branşta ilki gerçekleştiren "Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda, 14 Aralık'ta Almanya'daki Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın 4. ayağında 134,5 metreyle 250 puana ulaşarak kayakla atlamada Türkiye'nin dünya kupasındaki en iyi derecesini elde etti.

Olimpiyat Hedefleri ve Kota Süreci

6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi Fatih Arda yoğun şekilde hazırlanıyor. "Ocak ayına kadar 12 farklı ülkede 15'den fazla yarışmamız var. Bu yarışmalara katılıp kota sıralamamız ve..." şeklindeki açıklama, sezonun önemini vurguluyor.

Fatih Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda kota almaya başladıklarını, geçen sezon Dünya Kupası puanları kazandıklarını ve şu anda 2026 olimpiyatları için kota listesindeki yerlerini koruduklarını söyledi.

Türkiye İlk Kez İki Sporcu ile Temsil Edilebilir

2018 ve 2022 yıllarındaki olimpiyatlarda kayakla atlama branşında Türkiye'yi yalnız temsil eden Fatih Arda, olimpiyatlara milli sporcu Muhammed Ali Bedir ile katılabileceğini belirtti. Bedir, ocak ayına kadar yaklaşık 12 ülkede 15'in üzerinde düzenlenecek Dünya Kupaları'nda kota sıralamasındaki yerini koruması halinde olimpiyatlara katılma hakkı kazanacak.

Bu şekilde Türkiye, sporcuların kotalarını koruması halinde ilk kez iki sporcuyla bu olimpiyatlarda denenecek takım yarışmasında temsil edilebilecek.

Takım Yarışması ve Beklentiler

Fatih Arda, olimpiyat tecrübesiyle elinden geleni yapacağını belirterek, "Olimpiyatlara kadar olan süreçte Dünya Kupası puanı listesinde yani dünyanın ilk 30 sporcusu arasında olmamız lazım. Ali Bedir ile bunun mücadelesini sürdürüyoruz." dedi.

Arda, ikili takım yarışmasında Türkiye'yi tarihte ilk defa temsil etme hedefini vurgulayarak, "İnşallah Bedir ile ikili takım yarışmasında ülkemizi tarihte ilk defa temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı ve Türk bayrağının verdiği bilinç ile sorumluluğun farkında olduklarını ekledi.

Son olarak, Arda antrenmanların sürekli yurt dışında yapıldığını, ev rampası olmayan tek takım olduklarını ve başarının zorluklarla geldiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

