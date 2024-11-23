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Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Finalde

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda final mücadelesi vererek 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma yolunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:56
Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Finalde

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda elemeleri geçerek büyük bir başarıya imza attı. Norveç'in Lillehammer şehrinde düzenlenen yarışmada, eleme atlayışını 127,5 metre ile tamamlayan İpcioğlu, finalde mücadele etme şansını elde etti.

Finaldeki Performansı

İpcioğlu, elemelerde 120,5 metre atlayarak 30 sporcu arasında yer alarak finale yükseldi. Final performansında ise 124,5 metre atlayış gerçekleştiren milli sporcu, bu atlayışı ile Dünya Kupası puanı kazanarak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Destek ve Tebrikler

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda İpcioğlu ve antrenörlerini bu başarılarından dolayı tebrik ederek, milli sporcunun geleceği için umutlu olduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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