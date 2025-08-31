DOLAR
Fatih Karagümrük Antalyaspor'u 2-1 Yendi: Marcel Licka'dan Değerlendirme

Marcel Licka: 1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:44
Trendyol Süper Lig — 4. hafta

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktör Marcel Licka basın toplantısında takımını övdü: "1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık".

Licka, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, takımının gerçekten iyi bir iş çıkardığını söyledi. Geçen haftaya göre farklı bir Fatih Karagümrük izlediklerini ve oyunun genelinde gelişme kaydettiklerini ifade etti.

Licka'nın sözleri şu şekilde devam etti: "Maçtan önce oyuncularıma kazanmamız gerektiğini söyledim. Fakat bunun için de topla kaliteli olmamız lazım. Kaliteyi göstermemiz gerekiyordu. Nitekim de böyle oldu. Bu maçta oyuncularım topla çok iyilerdi. Topu çok iyi kontrol ettiler. Topla çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Tabii ki de hataları oldu. Fakat Antalyaspor bu hataları değerlendiremedi ve gol atamadı. Bu yüzden de mutluyum. Ama beni en mutlu eden şey ise her oyuncum çok fedakarlık yaptı."

"1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık." Licka, oyunu koruyup dengeyi sağlayarak önce skoru 1-1'e getirdiklerini, ardından maçı kazandıklarını söyledi. İlk defa galibiyet aldık, çok çok önemliydi.

Teknik adam, sezonun daha başında olduklarını ve takıma yeni transferler gelmesini beklediklerini belirtti. Ligdeki ilk iki maçta gol atamadan mağlup olduklarını hatırlatarak takımın genç olduğunu ve oyuncuların kafasında "Acaba Süper Lig için yeterli değil miyim?" sorularının oluştuğunu söyledi.

Licka sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için öz güven gerekiyor. Bu maçta geri dönüşümüzün oyuncularıma çok büyük mental yardımı oldu. Öz güven aşılandığını düşünüyorum. Buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü eğer bu öz güvene, bu mental güce sahip olamazsınız, profesyonel futbol oynayamazsınız."

