Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u Geçerek Süper Lig'e Yükseldi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e Yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden mücadelede 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, adını Süper Lig'e yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Atılay Canel, "Bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu" açıklamasında bulundu.

Büyük Mutluluk Yaşadım

Canel, Karagümrük tarihinin 3. finalini oynadığını belirterek, "3'te 3 yaptım, herhalde tarihe geçecek bir olay. Geçen sene haksız şekilde ligden düşürüldük. Biz hancıyız, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Dilinimi Şampiyonluk İçin Teşekkür Ediyorum

Canel, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime, sağlık çalışanlarına, kulüp personeline çok teşekkür ediyorum. Bir sene boyunca verilen emeğin karşılığı oldu. Sayın Süleyman Hurma'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Sakaryaspor Taraftarına Teşekkür

Ayrıca, kendilerine moral veren Sakaryaspor taraftarına da teşekkür eden Canel, bu başarıda taraftarlarının rolünü vurguladı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.