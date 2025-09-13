Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, iki yeni transferi resmen açıkladı.

Transfer Detayları

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

David Datro Fofana için yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak kadroya katıldığı vurgulandı. Transferde Fofana'nın Chelsea ile olan statüsü ve Fildişi Sahili millî takımı tecrübesi ön plana çıkarıldı.

Ayrıca kulüp, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluk sözleşme ile renklerine bağladığını duyurdu.