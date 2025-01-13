Fatih Karagümrük, Jamaikalı Golcü Andre Gray'i Transfer Etti

Fatih Karagümrük'ten Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer etti.

Gray'in Kariyeri

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Gray, 2023 yılında Yunanistan'ın Aris, 2024'te ise Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında oynadı. Son olarak İngiltere'de Plymouth forması giyen oyuncu, Karagümrük'teki yeni serüvenine başlamak için sabırsızlanıyor.