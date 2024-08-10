Fatih Karagümrük, Marius Tresor Doh'u Kiraladı

Fatih Karagümrük'ten Yeni Transfer: Marius Tresor Doh

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki Orta saha oyuncusu Marius Tresor Doh'u kiraladığını resmi olarak açıkladı.

Kiralama Süreci

Yapılan basın açıklamasına göre, Fenerbahçe Kulübü ile başarılı bir anlaşma gerçekleştirilmiş olup, Doh'un transferi kulüp tarihine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Oyuncunun Geçmişi

Marius Tresor Doh, kariyerine LYS Sassandra ve USC Bassam takımlarında devam ederek Türkiye'ye transfer öncesinde önemli bir futbol deneyimi kazandı.

Fatih Karagümrük taraftarları, bu yeni transferi merakla bekliyor ve oyuncunun takıma katılmasının takım dinamiklerine olumlu etkiler yaratmasını umuyor.