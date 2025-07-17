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Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'e Dönüyor

Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak kulübe geri döndü.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 19:43
Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'e Dönüyor

Fatih Kurucuk Yeniden Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, 'Ailemize yeniden hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kurucuk'un Önceki Kariyeri

Fatih Kurucuk, son olarak Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor’da forma giymişti. Kulüp, tecrübeli stoperin tekrar kadroya dahil olmasından memnuniyet duyuyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük oyuncuları, Kurucuk'u karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük oyuncuları, Kurucuk'u karşıladı.

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