Fatih Sonkaya'dan Beşiktaş-Ajax Maçı Yorumları

Fatih Sonkaya'dan Cesur Tahmin

Eski milli futbolcu Fatih Sonkaya, Beşiktaş’ın Ajax ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde galip geleceğini düşündüğünü ifade etti.

Ajax'ın Durumu

Siyah-beyazlıların geçmişte formasını giydiği ve şu anda Roda kulübünün altyapısında antrenörlük yapan Sonkaya, yaptığı açıklamada Ajax'ın son dönem performansını eleştirdi. "Ajax, geçmişe göre arzu edilen başarıyı yakalayamadı, dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Avantajı

Sonkaya, "Beşiktaş iyi bir kadro oluşturdu ve bu süreçte avantajlarını kullanacak. Ajax, geçtiğimiz sezon 5. sırada yer buldu ve bu sezon da aynı şekilde kötü bir başlangıç yaptı. Takımda yeni katılan oyuncuların sisteme uyum sağlaması için zamana ihtiyaçları olacak" diye belirtti.

Van Bronckhorst'un Katkısı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş’a kattıkları hakkında da konuşan Sonkaya, "Van Bronckhorst, takıma sistem ve disiplin getiriyor. Oyuncular bunlara uyduğu sürece başarı da gelecektir. Beşiktaş’ın kadrosu Avrupa'da başarı için yeterli" ifadelerini kullandı. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi tanınmış oyuncuların takımda olması da, diğer futbolcuların performansını artırma potansiyeline sahip olduğunu ekledi.