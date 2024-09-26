DOLAR
34,15 -0,06%
EURO
38,15 -0,26%
ALTIN
2.931,82 -0,51%
BITCOIN
2.176.992,47 -0,49%

Fatih Sonkaya'dan Beşiktaş-Ajax Maçı Yorumları

Eski milli futbolcu Fatih Sonkaya, Beşiktaş'ın Ajax'ı yenerek galip geleceğine inanıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:05
Fatih Sonkaya'dan Beşiktaş-Ajax Maçı Yorumları

Fatih Sonkaya'dan Cesur Tahmin

Eski milli futbolcu Fatih Sonkaya, Beşiktaş’ın Ajax ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde galip geleceğini düşündüğünü ifade etti.

Ajax'ın Durumu

Siyah-beyazlıların geçmişte formasını giydiği ve şu anda Roda kulübünün altyapısında antrenörlük yapan Sonkaya, yaptığı açıklamada Ajax'ın son dönem performansını eleştirdi. "Ajax, geçmişe göre arzu edilen başarıyı yakalayamadı, dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Avantajı

Sonkaya, "Beşiktaş iyi bir kadro oluşturdu ve bu süreçte avantajlarını kullanacak. Ajax, geçtiğimiz sezon 5. sırada yer buldu ve bu sezon da aynı şekilde kötü bir başlangıç yaptı. Takımda yeni katılan oyuncuların sisteme uyum sağlaması için zamana ihtiyaçları olacak" diye belirtti.

Van Bronckhorst'un Katkısı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş’a kattıkları hakkında da konuşan Sonkaya, "Van Bronckhorst, takıma sistem ve disiplin getiriyor. Oyuncular bunlara uyduğu sürece başarı da gelecektir. Beşiktaş’ın kadrosu Avrupa'da başarı için yeterli" ifadelerini kullandı. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi tanınmış oyuncuların takımda olması da, diğer futbolcuların performansını artırma potansiyeline sahip olduğunu ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK'da Son Dakika Golleri Üzüntüsü
2
Erzurum'da Ekstrem Spor Şöleni: Wingsuit Uçuşu ve Akrobasi Gösterisi
3
Başpehlivan Zeybek'in Hedefi: Ebedi Altın Kemere Ulaşmak
4
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 45. Sezonu Başlıyor
5
Galatasaray - PAOK Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Şifreli mi Şifresiz mi? Detaylar Burada!
6
Sivasspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor
7
Cenova Derbisi'nde Gerginlik: 15 Yaralı ve 2 Gözaltı

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı