Fatih Tekke'den Cesaret Vurgusu: 'Kalkmazsan Kaybedersin'

Fatih Tekke'den Cesaret Vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolcularından cesaret beklediğini dile getirdi. Yenilseler dahi mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirten Tekke, "Düştüğünde hemen kalk!" ifadesini kullandı.

Hayatında Mükemmeliyetçilik

Trabzonspor Dergisi’ne verdiği röportajda, mükemmeliyetçi bir yapısı olmasına rağmen bunun futbolun gerçekleri ile örtüşmediğini belirten Tekke, eski ve yeni futbol sistemleri arasında ciddi farklılıklar olduğuna dikkat çekti.

Futbol Kariyeri Üzerine Değerlendirmeler

Futbolculuk döneminde çok yetenekli oyuncularla çalıştığını aktaran Tekke, Türkiye’nin futbol perspektifinde başarılı olamayan birçok yetenekli ismin bulunduğunu ifade ederek, "Sistem gelişimimizi engelledi." dedi.

Haksızlığa Uğradım

Milli takım forması giyme konusundaki eksikliklerini de belirten Tekke, Türk futbolunun kendisine çeşitli haksızlıklar yaptığını düşündüğünü ancak bu durumun kendisi için bir sorun olmadığını vurguladı.

Gelecek İçin Planlar

Trabzonspor’un normalleşmesi gerektiğini ve Türkiye şartlarına uygun bir yapı kurmaları gerektiğini belirten Tekke, "Doğru dinamiklerle herkesin hoşuna gidecek bir oyun kimliği oluşturmalıyız." şeklinde konuştu.

Futbolcunun Zorluğu

Tekke, futbolculuk ve teknik direktörlük arasındaki farklardan da bahsederek, teknik direktörlük görevinde zaman bulamadığını, ancak işini sevdiğini belirtti.

Cesaret ve Öğrenilmiş Çaresizlik

"Benim hayatım tırmalamayla geçti ve pes etmek benim için kabul edilemez." diyen Tekke, oyuncularına cesaret aşılamaya devam ediyor. "Düştüğümüzde bile hemen kalkmalıyız; çünkü pes etmediğimiz sürece kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

Hakemler Üzerine Düşünceler

Tekke, hakem ve VAR kararları ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, hakemlerin oyunlarına olan etkisinin önemine değindi.

Ailesine Yaşattığı Duygular

Futbolculuk döneminde en çok aile mutluluğunun kendisini sevindirdiğini belirten Tekke, kazandığı paralarla ailesine sağladığı mutluluğu öncelikli hedefi olarak görüyor.

Dünya Futbolu ve En İyi Oyuncular

Genç yaşta gösterdiği başarıları önemseyen Tekke, dünyanın en büyük futbolcuları listesinde birinciyi Messi olarak belirleyip, sıralaması arasında Maradona, Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho ve Zidane yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istediği şeyin cesaret olduğunu, yenilmeleri ve gol yemeleri halinde bile mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istediği şeyin cesaret olduğunu, yenilmeleri ve gol yemeleri halinde bile mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirtti.